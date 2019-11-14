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В ДТП с автобусом погибли семь человек в Забайкальском крае

, 5:00 | Ниса Мурзанаева 4

На трассе столкнулись микроавтобус и два грузовика.

Фото: ТАСС/Шердюков Валерий

В Забайкальском крае на трассе столкнулись микроавтобус и два грузовика. По предварительным данным, в результате крупного ДТП семь человек погибли, еще двое пострадали.

Жуткая авария произошла на участке дороги Чита — Забайкальск. В региональном УМВД сообщают, что водитель микроавтобуса «Hyundai Starex» врезался в стоящий грузовик «Howo». От удара минивэн выбросило на «встречку». В этот момент по трассе двигался грузовик «ЗИЛ-130», который также столкнулся с микроавтобусом.

По предварительной информации, в результате трагедии скончались семь человек, двое пострадали. Среди них нет несовершеннолетних. Причина аварии устанавливается правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с трактором в Приморье.

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