В ДТП с автобусом погибли семь человек в Забайкальском крае

В Забайкальском крае на трассе столкнулись микроавтобус и два грузовика. По предварительным данным, в результате крупного ДТП семь человек погибли, еще двое пострадали.

Жуткая авария произошла на участке дороги Чита — Забайкальск. В региональном УМВД сообщают, что водитель микроавтобуса «Hyundai Starex» врезался в стоящий грузовик «Howo». От удара минивэн выбросило на «встречку». В этот момент по трассе двигался грузовик «ЗИЛ-130», который также столкнулся с микроавтобусом.

По предварительной информации, в результате трагедии скончались семь человек, двое пострадали. Среди них нет несовершеннолетних. Причина аварии устанавливается правоохранителями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с трактором в Приморье.