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Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

, 16:51 | Василий Заика Видео 29

Глава Минфина отметил, что неисполнение расходов бюджета связано с ужесточением правил, связанных с повышением эффективности трат.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Карпухин

Руководитель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на полях форума «Россия зовет!» обратил внимание, что неиспользованные расходы федерального бюджета в 2019 году могут достигнуть одного триллиона рублей, сообщает РБК. По его словам, причиной этому стало слабое качество государственного управления и сложные бюрократические процессы.

В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин посчитал, что глава Счетной палаты несколько «передергивает» и призвал его «никого не пугать этим триллионом».

«Макроэкономически, мне кажется, Алексей Леонидович немножко так передернул. Порядка 700 миллиардов рублей федеральных средств, не истраченных в 2018 году, были потрачены в начале 2019 года», — сказал Максим Орешкин.

Глава Минэкономразвития добавил, что данная ситуация обусловлена вопросом изменения техники бюджетного учета.

«Можно еще раз бюджетные процедуры поменять, и этого триллиона просто видно не будет. Переход с авансовых платежей на оплату по факту приводит к тому, что график расходования сдвигается вправо на несколько месяцев», — сказал Максим Орешкин.

Министр финансов РФ Антон Силуанов также подключился к дискуссии отметив, что невыполнение бюджетных трат вызвано ужесточением правил, связанных с повышением эффективности трат.

«Мы более жестко стали относиться к тратам из бюджета. Если раньше были разрешены авансы: выпулил деньги в капитал и забыл про них, то сейчас Казначейство каждый рубль отслеживает, и просто так получить бюджетный рубль невозможно», — подчеркнул Антон Силуанов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума в первом чтении одобрила бюджет страны на 2020–2022 годы.

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