«Господи, какая!»: Алена Водонаева показала тверк в мини-шортиках

Популярная российская модель Алена Водонаева порадовала подписчиков в Instagram «горячим» контентом. 37-летняя блогер опубликовала видео, на котором исполнила соблазнительный танец тверк. Знаменитость предстала перед поклонниками в «леопардовой» водолазке, джинсовых мини-шортах и черных капроновых колготках.
«Неистово радуюсь тому, что сегодня наконец-то состоится первая презентация книги!» — поделилась знаменитость в соцсети.
Поклонники Алены Водонаевой высоко оценили видео с танцами кумира. Фанатов впечатлило все: и пластика любимицы, и ее фигура и раскрепощенность. Всего за сутки ролик посмотрели более 160 тысяч человек. Комментарии под публикацией разрывались от восторженных комплиментов.
«Я залипла!»
«Тверк Водонаевой — огонь!»
«Господи какая фигура!»
«Попа радуется!» — написали фолловеры.
Однако не обошлось и без сообщений недоброжелателей. По мнению некоторых подписчиков, модель продемонстрировала слишком откровенные танцевальные движения.
«Такое чувство, будто стриптизерша разминается!»
«Больше показать нечего!» — возмутились хейтеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева выложила аппетитные фото из США.