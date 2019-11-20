  1. Пятый канал
  4. «Господи, какая!»: Алена Водонаева показала тверк в мини-шортиках

«Господи, какая!»: Алена Водонаева показала тверк в мини-шортиках

, 17:08 | Ниса Мурзанаева Видео 133

37-летняя модель продемонстрировала идеальную форму и невероятную пластику.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Популярная российская модель Алена Водонаева порадовала подписчиков в Instagram «горячим» контентом. 37-летняя блогер опубликовала видео, на котором исполнила соблазнительный танец тверк. Знаменитость предстала перед поклонниками в «леопардовой» водолазке, джинсовых мини-шортах и черных капроновых колготках.

«Неистово радуюсь тому, что сегодня наконец-то состоится первая презентация книги!» — поделилась знаменитость в соцсети.

Поклонники Алены Водонаевой высоко оценили видео с танцами кумира. Фанатов впечатлило все: и пластика любимицы, и ее фигура и раскрепощенность. Всего за сутки ролик посмотрели более 160 тысяч человек. Комментарии под публикацией разрывались от восторженных комплиментов.

«Я залипла!»

«Тверк Водонаевой — огонь!»

«Господи какая фигура!»

«Попа радуется!» — написали фолловеры.

Однако не обошлось и без сообщений недоброжелателей. По мнению некоторых подписчиков, модель продемонстрировала слишком откровенные танцевальные движения.

«Такое чувство, будто стриптизерша разминается!»

«Больше показать нечего!» — возмутились хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева выложила аппетитные фото из США.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.25 70.85
0.22
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

17:51
Сотрудники ФСБ задержали трех членов ИГ*, вербовавших жителей Москвы и Подмосковья
17:38
Стало известно, когда начнется движение грузовых поездов по Крымскому мосту
17:31
В Ростовской области задержан военнослужащий по подозрению в госизмене
17:24
Видео: Владимир Путин пошутил про «цап-царап» американских технологий
17:19
«Черт, она настоящая?!»: фото «русской Кардашьян» со спины озадачило фанатов
17:14
Денежно-кредитную политику России на ближайшие три года обсудили в Госдуме

Сейчас читают

Видео: рэперша Хофманита напала на полицейского в аэропорту «Пулково»
Блондинка из «Деффчонок» перестала скрывать роман с Егором Корешковым
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]