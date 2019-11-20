«Господи, какая!»: Алена Водонаева показала тверк в мини-шортиках

Популярная российская модель Алена Водонаева порадовала подписчиков в Instagram «горячим» контентом. 37-летняя блогер опубликовала видео, на котором исполнила соблазнительный танец тверк. Знаменитость предстала перед поклонниками в «леопардовой» водолазке, джинсовых мини-шортах и черных капроновых колготках.

«Неистово радуюсь тому, что сегодня наконец-то состоится первая презентация книги!» — поделилась знаменитость в соцсети.

Поклонники Алены Водонаевой высоко оценили видео с танцами кумира. Фанатов впечатлило все: и пластика любимицы, и ее фигура и раскрепощенность. Всего за сутки ролик посмотрели более 160 тысяч человек. Комментарии под публикацией разрывались от восторженных комплиментов.

«Я залипла!»

«Тверк Водонаевой — огонь!»

«Господи какая фигура!»

«Попа радуется!» — написали фолловеры.

Однако не обошлось и без сообщений недоброжелателей. По мнению некоторых подписчиков, модель продемонстрировала слишком откровенные танцевальные движения.

«Такое чувство, будто стриптизерша разминается!»

«Больше показать нечего!» — возмутились хейтеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алена Водонаева выложила аппетитные фото из США.