«На комплименты нарываешься!»: Водонаева выложила аппетитные фото из США

Алена Водонаева поставила поклонников в тупик очередным постом в Instagram. На свою страницу она выложила фотографии с июльского отдыха в Калифорнии. В кадре ведущая стоит спиной к камере на теннисном корте в облегающем спортивном костюме. Зрителю может показаться, что она в отличной физической форме. Но сама модель утверждает, что недовольна собственной фигурой.

Instagram @alenavodonaeva

«Долго думала выкладывать ли эти фотки? Это Лос-Анджелес. Картошка фри, молочные коктейли, сахар, жир, мучное. Жирная жопа, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи. Пусть будут тут эти фотографии. И напоминают о том, как себя нельзя вести. После такого пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров», — написала Водонаева.

Фанаты не поняли, чему верить: своим глазам или словам Алены. Многие решили, что звезда поскромничала и лишь привлекает внимание. Но даже если она не преувеличила, ее формы удостоились высших похвал.

«Красивая, как ни крути!»

«А мне нравится, классная фигура!»

«Меня эти фото очень возбуждают, я считаю их сексуальными»;

«На комплименты нарываешься!» — ответили подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что Водонаева в образе горячей кошечки раззадорила фанатов.