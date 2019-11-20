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  4. Илья Черт рассказал, споет ли на квартирнике вместе с Арбениной

Илья Черт рассказал, споет ли на квартирнике вместе с Арбениной

, 22:28 | Алиса Старжевская 22

Рок-музыкант поделился, за что любит домашние концерты.

Фото: ТАСС / Александр Рюмин

Лидер группы «Пилот» Илья Черт в интервью газете Metro рассказал о секретном квартирнике и знакомстве с солисткой рок-группы «Ночные снайперы».

Уже на этой неделе, 24 ноября на секретной квартире Илья Черт вместе с Дианой Арбениной сыграют свои любимые песни, которые выберут слушатели. Попасть на квартирник смогут лишь 60 счастливчиков.

Как утверждает Черт, о предстоящем камерном концерте он узнал последним. Певец не предполагал, что окажется на одной площадке вместе с Арбениной. Илья сомневается, что на выступлении они исполнят какие-то песни совместно, но уверен, что артистка максимально выложится на импровизированной сцене.

«Мы решили такую историю замутить, тем более что с Дианой мы знакомы почти 20 лет. Вряд ли мы будем вместе что-то исполнять: я не очень знаком с творчеством Дианы. Раньше мы часто пересекались на фестивалях», — рассказывает Илья.

Петр Ковалев/фотохост-агентство ТАСС

По словам музыканта, уже 20 лет он продолжает любить подобные музыкальные встречи за уют и атмосферу посиделок на кухне с чашкой чая в руках.

«Они чуть-чуть видоизменились: у нас на квартирниках люди не пьют вино из горла, не дымят Беломором. У нас все более цивилизованно происходит. Тем не менее, все остается так же: жилая квартира в жилом доме, кухня, хозяева — все настоящее», — делится рок-музыкант.

Особое удовольствие рок-исполнителю доставляет диалог с публикой. Бесконечные истории в перерывах между песнями создают у него впечатление моноспектакля.

Ранее 5-tv.ru писал, что Илья Черт анонсировал «золотую открытку» от группы «Пилот» на фестивале «Наши в городе».

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