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  4. Илья Черт анонсировал «золотую открытку» от группы «Пилот» на фестивале «Наши в городе»

Илья Черт анонсировал «золотую открытку» от группы «Пилот» на фестивале «Наши в городе»

, 18:04 Видео 52

Почти 20-часовой музыкальный марафон пройдет в Москве 7–8 сентября.

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Фото, видео : ТАСС/Шамуков Руслан

Лидер российской рок-группы «Пилот» Илья Кнабенгоф, известный как Илья Черт, пригласил поклонников старого доброго рок-н-рола на грандиозное мероприятие, которое будет проходить в Москве на проспекте Академика Сахарова в ближайшие выходные, 7 и 8 сентября — фестиваль «Наши в городе».

«Я думаю, что мы сыграем для вас фестивальную программу, то есть это будут «золотые», проверенные временем боевики, все полюбившиеся вам за годы песни. Для нас это тоже будет в радость, многие песни мы как-то уже не особо играем в туровой программе, поэтому в отличие от обычного простого рядового концерта это будет прямо такая «золотая открытка» от группы «Пилот», — рассказал музыкант.

Фестиваль в российской столице посвящен Дню рождения города, который каждый год отмечается в первые выходные сентября. В почти 20-часовом музыкальном марафоне примут участие также Гарик Сукачев, Валерий Сюткин, Николай Фоменко и группа «Секрет», рок-группы «Ария», Ольга Кормухина, Александр Ф. Скляр и Ва-БанкЪ, «Наив» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru публиковал видеоприглашение на фестиваль «Наши в городе» от Гарика Сукачева и Сергея Галанина.

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