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«Черт, она настоящая?!»: фото «русской Кардашьян» со спины озадачило фанатов

, 17:19 | Валентин Черников Фото 2 033

Анастасия Квитко снялась на палубе корабля в прозрачных штанах.

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Фото, видео: Instagram @anastasiya_kvitko

Российский белфи-блогер Анастасия Квитко прошлась по палубе корабля в укороченном свитере и прозрачных штанах. Снимок с фотосессии модель опубликовала в Instagram. В кадре она стоит на фоне синей глади океана и небоскребов на горизонте.

Новая порция «лайков» подоспела быстро. За полдня фотографию отметили 143 тысячи пользователей. А комплименты «русской Кардашьян» выразили полторы тысячи обожателей — в основном, европейцы. На страницу Анастасии подписаны мужчины всего мира. И она знает, чем им угодить.

Instagram @anastasiya_kvitko

Девушка не стесняется подчеркивать свои непропорциональные формы. Для чего на этот раз оголила живот. Такой наряд подчеркивает ее осиную талию. Увидевшие Анастасию со спины впервые поинтересовались, естественного ли происхождения ее достоинства. Давние подписчики Квитко ответили в комментариях «нет». Но впечатления это не сбавило.

«Дорогая, своей красотой и элегантностью ты покорила мое сердце. Никогда не меняйся, пожалуйста!

«Если бы бог дал мне ящик из женских частей, я не смог бы сделать более совершенную женщину!»

«Я влюбился! Я женюсь!»

«Черт, они настоящие?» — отреагировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что «русская Кардашьян» показала соблазнительное бикини.

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