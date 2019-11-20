Канье Уэст дышит в спину Папе Римскому

Воскресную службу рэпера Канье Уэста увидело почти столько же человек, сколько рекордную по численности мессу Папы Римского, пишет сайт TMZ.

Почти сотня зрителей в зале стала свидетелем фантастической мессы в Лейквудской церкви в Хьюстоне, штат Техас. Выступление рэпера в церкви транслировали на четырех связанных с Lakewood платформах на Facebook и YouTube, а также в радиэфире станции SiriusXM. Американцы в восторге, ведь выступление Уэста стало «одним из самых значительных событий, основанных на вере в новейшей истории».

Месса рэпера обогнала по просмотрам телевизионные проповеди Джоэла Остина, которые собирают от 700 тысяч до 1,3 миллиона зрителей в США. А вот обойти одно из самых массовых богослужений Папы Римскго Франциска в Маниле Уэсту пока не удалось. Сообщается, что запись воскресной службы будут транслировать по американскому телевидению.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канье Уэст рассказал прихожанам мегацеркви о духовном просветлении.