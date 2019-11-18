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«На службе у Бога»: Канье Уэст рассказал прихожанам мегацеркви о духовном просветлении

, 20:52 | Алиса Старжевская 109

На службе перед 16-тысячной толпой рэпер признался, что долго был отвлечен дьяволом.

Фото: PA Images\TASS

Рэпер Канье Уэст на службе в мегацеркви «Лейквуд» в Хьюстоне, назвал себя «величайшим художником, которого создал Бог». Как пишет портал TMZ, певец сделал сенсационное признание перед 16-тысячной толпой.

О духовном пробуждении Уэст рассказал в утренней беседе с известным проповедником Джоэлом Остином. Перед вечерней службой Канье поделился с телеведущим о том, что лишь недавно перестал быть рабом материальных ценностей. Теперь рэпер не зависит от славы и признания, потому что находится «на службе у Бога».

«Я знаю, что Бог долгое время звал меня, но дьявол все время отвлекал», — заявил музыкант.

FA Bobo/PIXSELL/PA Images

По словам исполнителя, руку помощи Бог протянул ему, когда тот лечился в психиатрической клинике в 2016 году. В самый трудный момент Господь посылал Уэсту видения и вдохновлял на новые песни.

Во время службы не все присутствующие разделили с королем рэпа радость духовного просветления. Неизвестный гость из зала пытался перебить Канье во время выступления. Исполнитель попросил тишины. По его словам, только благодаря молчанию толпы Богу удается пройти через рэпера.

Ранее 5-tv.ru писал, что Канье Уэст заявил о намерении стать новым президентом США.

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