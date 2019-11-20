Сотрудники ФСБ задержали трех членов ИГ*, вербовавших жителей Москвы и Подмосковья

Сотрудники ФСБ РФ задержали трех членов ИГ*, которые на территории Московской области вербовали жителей столицы и области в ряды международной террористической организации.

«ФСБ во взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу, МВД и Федеральной службой Войск национальной гвардии на территории Московской области пресечена деятельность трех членов МТО «ИГ*», — завили в ФСБ.

Сообщается, что с 2014 года члены структуры не только вербовали россиян, но и организовывали каналы переправки рекрутов на территорию Сирии для участия в боевых действиях в составе террористических групп. Кроме того, они оказывали иное содействие террористической деятельности.

По местам жительства задержанных членов террористической организации найдены и изъяты фальшивые российские деньги, поддельные паспорта, средства связи, электронные носители информации, использовавшиеся ими при ведении противоправной деятельности.

* — запрещенная на территории РФ организация