«Вам нужен хореограф»: подписчики не оценили танец Волочковой под песню Лободы

Подписчики страницы Анастасии Волочковой в Instagram наводнили ее очередной пост негативными комментариями. В микроблоге балерина выложила видео, на котором танцует под песню Светланы Лободы «К черту любовь». В описании она указывает, что это небольшая разрядка перед завтрашней премьерой концерта на одной из площадок Москвы.

В свободном танце Волочковой есть элементы стрип-дэнс и других хореографических направлений. Но нет чувства ритма и красоты движений, как указали в комментариях пользователи соцсети.

«Не думала, что танцовщица может так нелепо двигаться. Руки-ноги вразброс. Никакой порядочности движения. Ужас!»

«Всю жизнь посвятили балету, а чувства ритма нет. Танцевать так и не научились»;

«Настя, кто вам сказал, что вы можете танцевать? Это же несуразный набор движений не в такт музыке», — отреагировали поклонники.

Другие юзеры пошли дальше и высмеяли балерину.

«Выпейте, так же набалетите»;

«Вам нужен хореограф для обучения простым танцам»;

«Танец веселого морячка с элементами задорной польки и гопака вприсядку», — едко ответили Волочковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова разоблачила низкие мотивы «несчастных жертв сексуальной балерины».