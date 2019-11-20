  1. Пятый канал
  4. «Вам нужен хореограф»: подписчики не оценили танец Волочковой под песню Лободы

«Вам нужен хореограф»: подписчики не оценили танец Волочковой под песню Лободы

, 19:29 | Валентин Черников Видео 18

По мнению подписчиков, в движениях балерины нет чувства ритма и красоты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @volochkova_art

Подписчики страницы Анастасии Волочковой в Instagram наводнили ее очередной пост негативными комментариями. В микроблоге балерина выложила видео, на котором танцует под песню Светланы Лободы «К черту любовь». В описании она указывает, что это небольшая разрядка перед завтрашней премьерой концерта на одной из площадок Москвы.

В свободном танце Волочковой есть элементы стрип-дэнс и других хореографических направлений. Но нет чувства ритма и красоты движений, как указали в комментариях пользователи соцсети.

«Не думала, что танцовщица может так нелепо двигаться. Руки-ноги вразброс. Никакой порядочности движения. Ужас!»

«Всю жизнь посвятили балету, а чувства ритма нет. Танцевать так и не научились»;

«Настя, кто вам сказал, что вы можете танцевать? Это же несуразный набор движений не в такт музыке», — отреагировали поклонники.

Другие юзеры пошли дальше и высмеяли балерину.

«Выпейте, так же набалетите»;

«Вам нужен хореограф для обучения простым танцам»;

«Танец веселого морячка с элементами задорной польки и гопака вприсядку», — едко ответили Волочковой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова разоблачила низкие мотивы «несчастных жертв сексуальной балерины».

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.02
0.25 70.85
0.22
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Последние новости

19:29
«Вам нужен хореограф»: подписчики не оценили танец Волочковой под песню Лободы
19:22
Американская фигуристка выразила уважение Туктамышевой
19:11
«Что поделать? Любовь!»: Фанатка сделала Киркорову подарок за десять тысяч евро
18:59
Канье Уэст дышит в спину Папе Римскому
18:48
В честь юбилея «Друзей», фанаты сериала смогут приобрести личные вещи героев
18:39
Видео: Пьяная «в стельку» жительница Владимира слоняется по городу с ребенком

Сейчас читают

«Черт, она настоящая?!»: фото «русской Кардашьян» со спины озадачило фанатов
«Не буду ей аплодировать»: Ангелина Вовк возмутилась возвращению Софии Ротару в РФ
Гороскоп на 20 ноября: в конце пути Ретроградный Меркурий открывает путь к успеху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]