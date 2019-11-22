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Трамп требует очной ставки с информатором, из-за которого начался импичмент

, 15:38 Эфирная новость 72

Тем временем республиканцы прорабатывают вопрос о том, чтобы перенести слушания по импичменту из Палаты представителей в сенат.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Stefani Reynolds, 5-tv.ru

Дональд Трамп требует очной ставки с анонимным информатором, из-за которого против него начали процесс импичмента. Также президент США хочет лицом к лицу встретиться со своим политическим оппонентом Джозефом Байденом и его сыном, из-за которых и начались слушания. Но сделать это возможно только в том случае, если дело начнет рассматривать сенат. Где, кстати, две трети мест занимают однопартийцы Трампа — республиканцы.

Они сейчас прорабатывают вопрос о том, чтобы перенести туда слушания из Палаты представителей. И выдвинули условие — разобраться с делом надо за две недели. Этого времени, как считают сенаторы, вполне хватит, чтобы либо найти какие-то улики и отправить президента в отставку, либо оправдать.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, поводом для запуска процедуры импичмента президенту США стал телефонный разговор главы Белого дома с украинским с президентом Украины Владимиром Зеленским, на содержание которого пожаловался некий неназванный сотрудник американских спецслужб.

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