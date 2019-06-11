Мужчина, устроивший погром в редакции «Сноба», обменял ноутбук на самокат

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже ноутбука из редакции журнала «Сноб» в Москве. Видео с допросом 24-летнего подозреваемого доступно на официальном сайте МВД.

«В неадекватном состоянии пробрался в помещение офисное, разгромил все, взял ноутбук, подарил девчонкам, забрал самокат», — рассказывает задержанный.

По его словам, он был в настолько сильном алкогольном опьянении, что не помнит, куда он пробрался и какие цели преследовал. Мужчина уверяет, что весь ход событий ему изложили позже — сам он своих выходок не запомнил.

Интересна судьба украденного ноутбука — он якобы обменял его у неизвестных девушек на самокат, но, когда очнулся, ноутбук был у него, а самокат — нет.

Начальник Управления информации ГУ МВД по Москве полковник Юрий Титов сообщил, что материальный ущерб, нанесенный дебоширом, составил 90 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с камер наблюдения, которые засняли хулигана, разгромившего редакцию.