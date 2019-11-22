Сергей Шнуров извинился перед верующими за клип «Иисус»

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров извинился перед верующими, чьи чувства задел его клип «Иисус» (i_$uss), в эфире телеканала «Царьград».

Музыкант стал гостем программы «Русская мечта», в которой поднялась тема его скандального ролика. Интервьюер спросил у Шнурова, чтобы он сказал тем людям, которые считают, что их чувства оскорблены. Исполнитель был удивлен, что некоторые негативно отреагировали на клип, потому что он вкладывал в работу частичку христианства.

«Когда поп-культура, она настолько разъела вот эти образы, она настолько стала уже ржавчиной на той вере, которую я имею в виду, ну — большую, настоящую, которая все-таки там, наверное, где-то есть. Вот, собственно говоря, это все вот об этом. Если вы оскорбились, что ж, извините», — сказал Сергей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Noize MC досрочно начал «дуэль» со Шнуровым, упрекнув его в безграмотности.