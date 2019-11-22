Пуленепробиваемому пикапу Cybertruck Илона Маска разбили стекла на презентации

Новому детищу Илона Маска — первому созданному компанией Tesla электрическому пикапу Cybertruck — разбили стекла во время презентации.

Корпус футуристической машины, похожей на машину пехоты из снятого в 1981 году фантастического триллера «Бегущий по лезвию», сделан из того же материала, что используется при создании ракет SpaceX. На сцене Маск демонстрировал ударопрочность и пуленепробиваемость автомобиля.

Двери пикапа от ударов молотом действительно не пострадали, а вот стекла помощнику изобретателя разбить удалось — стальными шарами размером с кулак. Впрочем, этот факт Илона Маска нисколько не смутил — он отметил, что при ударе шары отскакивают обратно и, хоть и разбивают стекло, но в салон все равно не попадают.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, презентация Cybertruck состоялась 22 ноября. Как рассказал Маск, автомобиль похож по функционалу на бензиновый Ford F-150. Его грузоподъемность полторы тонны, а цена начинается от 40 тысяч долларов. В полной комплектации пикап Cybertruck с тремя электродвигателями и запасом хода в 800 километров будет стоить около 70 тысяч долларов.