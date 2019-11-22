Активисты ОНФ встретились с пострадавшими от наводнения жителями Тулуна

В пострадавших от наводнения районах Иркутской области работает мобильная бригада юристов ОНФ. Активистам приходят десятки обращений от людей, которым местные власти отказали в помощи. Теперь придется решать проблему в судебном порядке, а к этому готовы далеко не все пострадавшие. Нет ни юридических знаний, ни моральных сил.

Корреспондент МИЦ «Известия» Станислав Григорьев пообщался с жителями Тулуна. Подробности в репортаже.

Никогда такого не было, и вот опять. В пострадавший от наводнения Тулун приехали активисты ОНФ, спросить, как идет восстановление города, а жители рассказывают: никак. Многие до сих пор ночуют у родственников и знакомых.

«Мы находимся в доме, где стекла потресканы, полы взбудоражены. Подполье в воде. Вот в таких вот условиях живут дети», — рассказывает житель города Тулун Лариса Тарасова.

Каждый посетитель — отдельная история. Кого-то обошли с компенсацией, кто-то потонул в бюрократических процедурах, есть те, кто уже смирился и опустил руки.

«У людей нет навыков участия в судебных тяжбах. И они не планировали в них участвовать, а сейчас они с этим столкнулись. Они ощущают некую беспомощность», — говорит сопредседатель регионального штаба ОНФ Иркутской области Анастасия Архипкина.

После встреч инспекторы идут по домам. Вот что осталось от жилья Сергея Ремезова. Дом покосился и промерз насквозь. Но формально он не был затоплен. Сергей рассказывает, как официальная комиссия, определявшая ущерб, оставила его ни с чем.

«Пришли… Вот подполье все осыпалось… Ну в доме воды не было, но сантиметров 15 вдобавок не хватило. А потом я туда сунулся. А вы, говорят, под затоплением не были», — говорит пострадавший Сергей Ремезов.

Впрочем, Сергею еще есть что восстанавливать и с чем работать. А у Татьяны Хлебодаровой от всей прошлой жизни остался только штамп в паспорте

«Неделю вообще мыкалась, то там, то там. Дети — одна в лагере, одна у бабушки была. А потом мне подсказали, что здесь вот временное жилье», — рассказывает пострадавшая Татьяна Хлебодарова.

Ее история типичная для жителей Тулуна. Она ютилась в муниципальном доме. Дом смыло, да так, что даже обломков не нашли. Другого пристанища кроме временного общежития у Татьяны нет.

«Срывы по строительству жилья. Ну, вы знаете, тут срывов нет, оно просто не строится!» — говорит мэр г. Тулун Юрий Карих

Юрий Карих, непотопляемый мэр утонувшего города, до сих пор на своем рабочем месте. Именно этот человек в свое время проигнорировал предупреждения о надвигающемся наводнении. Почти полгода прошло — жилья нет и пока не будет. А морозы уже ударили. Сегодня в Иркутской области минус 16.