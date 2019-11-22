Путин призвал увеличить долю современного вооружения в армии РФ до 70%

Президент России Владимир Путин призвал довести долю современного оружия и техники в армии до 70%, передает ТАСС. Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета безопасности РФ.

Верховный главнокомандующий отметил, что нынешняя доля современного вооружения превышает 68%. При этом многие образцы по характеристикам опережают зарубежные аналоги на годы вперед.

«Наша задача на ближайшие десятилетия — продолжить линию на укрепление и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организации страны», — сказал Путин.

По его словам, бюджетные средства на развитие армии «не такие уж и большие». Президент отметил, что другие мировые державы тратят на эти цели значительно больше.

Вооруженные силы РФ должны быть оснащены по последнему слову науки и техники, потребовал лидер страны. Для этого долю современного вооружения нужно довести до 70% и в дальнейшем удерживать этот уровень. А в стратегических ядерных силах этот процент должен быть еще выше, указал глава государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря.