Большая пресс-конференция Путина состоится 19 декабря

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина состоится 19 декабря 2019 года. Предстоящая встреча с прессой будет для российского лидера 15-й по счету. Об этом говорится в сообщении, которое было опубликовано на сайте Кремля.

Там же отмечается, что Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в мероприятии. Заявки на аккредитацию принимаются до 17 часов по московскому времени 5 декабря 2019 года только на сайте www.kremlin.ru.

Место проведения мероприятия пока объявлено не было. Об этом станет известно позднее. Первая такая масштабная пресс-конференция состоялась в 2001 году.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, предыдущая большая пресс-конференция президента РФ прошла 20 декабря 2018 года и продолжалась 3 часа 43 минуты. За это время Путин успел ответить на 66 вопросов.