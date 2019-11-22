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  4. В Крыму опровергли новость о возобновлении паромного сообщения с Турцией

В Крыму опровергли новость о возобновлении паромного сообщения с Турцией

, 16:53 | Валентин Черников 88

Заявившая о запуске парома глава центра поддержки экспорта внесла корректировки в свои слова.

Фото: ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В Крыму опровергли информацию о возобновлении паромного сообщения с Турцией, передает РИА Новости.

О запуске парома Зонгулдак — Керчь ранее сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова.

«По уточненной информации, процесс находится в стадии переговоров и согласований», — поправила себя глава организации.

Как добавила Серова, крымский бизнес приветствовал бы возобновление паромного сообщения с Турцией. Но пока такое решение не принято.

Ранее 5-tv.ru писал, что турецкая и российская стороны договорились о запуске парома Зонгулдак — Керчь. Он будет ходить раз в неделю. Турция не принимала суда из портов Крыма с октября 2017 года.

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