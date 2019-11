Видео: Дональд Трамп стал рок-звездой в сети

Речь президента США Дональда Трампа «Я ничего не хочу» стала мемом. Пользователи Twitter подшутили над американским лидером — они подложили музыку в разных стилях на его речь, с которой он выступил перед журналистами в Белом доме. Об этом сообщает The Guardian.

Кинокомпозитор Алекс Климент поделился панк-рок-версией в стиле Ramones с довольно впечатляющим видео. Речь Трампа тут особенно вдохновляет зрителей.

somebody on twitter today: trump's weird hand-scrawled denial today sounds like a ramones song.



me: pic.twitter.com/mynZjx0E0M — Alex Kliment (@SaoSasha) 21 ноября 2019 г.

Другой пользователь положил речь на музыку в стиле американской эмо-рок группы Dashboard Confessional. Голос Трампа здесь практически неотличим от голоса фронтмена Криса Карраббы.

«Эмо-Трамп читает стихотворение на лужайке Белого дома», — подписал пост пользователь соцсети.

Emo Trump recites poem on White House lawn pic.twitter.com/rAD3xRjX4L — Nick Lutsko (@NickLutsko) 20 ноября 2019 г.

Несколько музыкантов создали версии песни в стиле британской рок-группы The Smiths.

.@pattonoswalt made a tweet that showed Trump’s handwritten notes and the caption was simply «Morrissey voice: «.



Needless to say, I got inspired and put WAY to much effort into this. pic.twitter.com/heOiOhl90P — RuPaul Giamatti (@BenJamminAsh) 21 ноября 2019 г.

А один из пользователей написал собственную версию песни в стиле поп-музыки.

My cover of the trump song «I want nothing»

Written in September after congressional investigations started into his interactions with the new president of Ukraine, Zelensky.#TrumpResign pic.twitter.com/KLAF0G2794 — SeñorHettler🌎🌈 🆘 🍑🌹🌅 (@senorhettler) 20 ноября 2019 г.

