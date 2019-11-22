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Жуткие кадры: автобус протаранил рынок в Калининграде

, 20:29 | Анастасия Игонина Видео 807

Общественный транспорт въехал в цветочный павильон 22 ноября.

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Фото, видео: ВКонтакте @passenger_transportation_39rus

В Калининграде автобус протаранил павильон рынка. В распоряжении 5-tv.ru оказались видео с камеры наблюдения рядом с местом ДТП.

На записи видно, что автобус совершает поворот и выезжает на тротуар и врезается в цветочный павильон. По сообщению очевидцев и администрации рынка, чудом никто не пострадал, хотя на записи видно, что в момент ДТП на тротуаре находятся люди. В павильоне же урон был нанесен только товару.

По предварительной информации, водитель автобуса перед ДТП уходил от столкновения с джипом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что появились кадры с места ДТП с автобусом на севере Петербурга.

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