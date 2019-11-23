«Добью битой или ножом»: под Иркутском мужчина жестоко расправился с любимой

Житель Иркутской области чудом не убил свою экс-возлюбленную. Молодой человек вывез свою девушку в лес и трижды проткнул ее ножом.

Сама трагедия произошла 9 ноября, однако известно о ней стало только сейчас. Как рассказывает Татьяна, Максим К. был ее молодым человеком. После расставания он приехал к ней на машине и принудил сесть в салон. В машине произошла перепалка, пострадавшая попыталась покинуть автомобиль, но мужчина помешал ей, после чего начал движение.

Мужчина вывез девушку за город — в лес. Максим несколько раз ударил экс-пассию и потребовал выйти из машины. После этого мужчина достал бейсбольную биту и продолжил избивать женщину. Когда Татьяна упала, он затащил ее подальше в лес и продолжил бить.

Девушка умоляла Максима остановиться, говорила, что осознала свою вину. Но обидчик был безжалостен.

«Он сказал: „От любви до ненависти один шаг. Или я тебя добиваю сейчас битой, или добиваю ножом“», — вспоминает Татьяна.

Затем нападавший действительно достал нож и проткнул им грудную клетку пострадавшей, проворачивая в ране лезвие.

«Когда он увидел, что я еще живая, он воткнул нож второй раз и сказал: „Какая ты, *****, живучая!“», — со слезами на глазах рассказала девушка.

После третьего удара Максим покинул место расправы. При этом он пообещал, что убьет и мать Татьяны — чтобы некому было идти в полицию. Спустя некоторое время девушка доползла до дороги — там ее подобрал проезжавший мимо водитель и доставил в больницу. Врачам Татьяна успела назвать имя обидчика и впала в кому на несколько дней.

Примечательно, что мужчина и раньше избивал Татьяну — она дважды подавала заявления в полицию. При этом последний инцидент происходил незадолго до жутких событий, 25 октября. В тот раз Максим поднял на возлюбленную руку при свидетелях.

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