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Басков и Крутой «подрались» после концерта в Минске — видео

, 3:32 | Игорь Рязов Видео 15 111

«Уйди отсюда, еще один *******», — крикнул певец, снимавшему его Лазареву.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Instagram @lazarevsergey

Певец Николай Басков устроил потасовку с Игорем Крутым после юбилейного концерта последнего в Минске. Видео с «дракой» опубликовал на своей странице в Instagram Сергей Лазарев.

«Милейший финал юбилейного концерта Игоря Крутого в Минске! Участники потасовки Игорь Крутой и Николай Басков», — подписал видео Лазарев, добавив хэштег «дружба в шоубизнесе».

В ролике Басков и Крутой находятся в полулежачем положении на полу напротив друг друга. В первые секунды продюсер держит певца за руки, затем Басков вырывается и обещает подарок.

«Я тебе новый подарю, новый подарю!» — пытается откупиться «золотой голос» России.

После этого Басков замечает снимающего его Лазарева. Он реагирует остро, требуя прекратить видеосъемку.

«Уйди отсюда, еще один ******* (дурак — Прим. ред)», — в сердцах крикнул певец, после чего побежал за Лазаревым, попытавшись выхватить у него смартфон.

За «потасовкой», как назвал ее Лазарев, с громким смехом наблюдали Филипп Киркоров, Ирина Аллегрова, Ани Лорак и Жасмин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Крутой поздравил Баскова с днем рождения в тельняшке и трусах.

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