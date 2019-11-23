«Красотка»: Маликова блеснула загорелой грудью в коротком топе

Петербургская певица Даша Маликова выложила на своей странице в Instagram два пикантных фото. На снимках она предстала в коротком черном топе, поверх которого накинуто расстегнутое черное пальто.

«Скоро понедельник. А пока… Не отказывайте себе в удовольствиях», — подписала снимки Маликова.

На первом фото она стоит с вытянутыми для поцелуя губами, а на втором — с цветами. Оба снимка украшает приоткрытый топ.

Instagram @dasha_malikovaa

Подписчики назвали Маликову «красоткой». Одна из пользовательниц также попросила поделиться с ней автозагаром, на что получила неожиданное признание.

«Дашунь, делись автозагаром», — написала подписчица

«Солярий и фотошоп», — ответила ей Маликова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом пикантном фото — Ольга Серябкина поделилась снимком, на котором ее пышную грудь прикрывают только волосы.