Звезда «Мэри Поппинс» Наталья Андрейченко сильно постарела

Актриса Наталья Андрейченко посетила премьеру фильма «Конец сезона» в Москве. Увидевшие ее зрители пришли к выводу, что первая красавица советского кино сильно постарела.

Сейчас 63-летняя Андрейченко живет в Мексике и работает в собственном центре йоги. Она известна полным переходом на сыроедение, а также периодическими отказами от пищи на несколько дней.

Время от времени звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» приезжает в Россию. В этот раз она появилась на публике в темном платье с полупрозрачной вставкой в области груди. Поверх платья актриса надела бархатную накидку с яркими цветами.

ТАСС / Валерий Шарифулин

Когда ее увидели другие гости мероприятия, то сразу же стали обсуждать неумолимость времени.

«Как Наталья Эдуардовна сдала»;

«Как ни старайся, а все равно стареешь»;

«Да, годы берут свое. Время нещадно над Мэри Поппинс», — цитирует реплики зрителей сайт KP.RU.

Публика пришла к выводу, что хоть актрисе и удается держать лицо в тонусе, но 63-летний возраст выдает вид ее шеи.

Как сообщал 5tv.ru, ранее звезда «Мэри Поппинс» рассказала, что пережила две клинические смерти.