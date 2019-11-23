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Диетолог раскрыла секрет Семчева, похудевшего на 100 килограммов

, 11:04 | Карина Бернтгольц Видео 1 868

По словам специалиста, актер скрывает правду о своей диете.

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Фото, видео: ИТАР-ТАСС/ Валерий Шарифулин

Диетолог Марият Мухина, известная сотрудничеством с продюсером Бари Алибасовым, прокомментировала заявление актера Александра Семчева о сбросе лишнего веса. Рассказывая историю своего похудения на 100 килограммов, звезда ранее заявил, что не обращался за помощью к специалистам и призвал других следовать его примеру.

На деле Семчев постоянно консультировался со врачами, сообщила Мухина в интервью Teleprogramma.pro. По ее словам, ожирение — это болезнь, в лечении которой прибегать к помощи медиков необходимо.

«Для публики он может говорить, что худел сам, не сдавал анализы, но это неправда. Актер Семчев давно борется с весом. Лишний вес в одно время стал душить Семчева. <…> Он говорит, что надо лечить ожирение без помощи специалистов. Но ожирение — это болезнь. Очень тяжелое, коварное заболевание, которое сразу переходит в хроническую фазу», — предостерегла страдающих подобным заболеванием диетолог.

Она отметила, что зачастую медийным персонам приходится играть роль, «за которую им платят», поэтому слова представителей шоу-бизнеса не всегда следует принимать за чистую монету. Например, Семчев не стремился худеть до тех пор, пока ему предлагали играть персонажей, в образе которых он хорошо смотрелся именно со своим весом. Как только предложения перестали поступать, он отправился за помощью к диетологам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актер Александр Семчев в эфире федерального телеканала рассказал о своей личной жизни.

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