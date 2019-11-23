  1. Пятый канал
  4. Роза Сябитова жестко ответила китайскому журналисту на критику россиянок

Роза Сябитова жестко ответила китайскому журналисту на критику россиянок

, 12:47 | Ниса Мурзанаева Видео 2 285

Главная сваха страны просветила иностранного автора и заявила — «в 45 баба ягодка опять».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Валерий Шарифулин

Роза Сябитова жестко ответила журналисту китайского издания Sohu после его критики россиянок. Автор утверждал, что жительницы России стареют гораздо раньше китаянок. Главная сваха страны заявила, что корреспондент из Китая ничего не знает о российских женщинах.

«Он ничего не знает про Россию и тем более про российских женщин. Есть такое выражение: „в 45 баба ягодка опять“. Именно российские женщины быстро ухватили тему с косметологией», — утверждает телеведущая.

Однако знаменитость отметила — после замужества россиянки действительно перестают уделять должное внимание своей внешности. По словам телезвезды, жительницы России в браке становятся менее ухоженными, ведь свадьба уже прошла.

«Российская женщина расслабляется. Получив результат, то есть, мужа, она своей внешности уделяет не особое внимание. Говорят, что российская женщина одевается всегда красиво на работу, а придя с работы — раздевается», — цитирует сваху «Говорит Москва».

По словам Розы Сябитовой, если мужчина терпит непривлекательную супругу — значит, его это устраивает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова посоветовала менять мужа, если тот долго сидит без работы.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.71
-0.13 70.52
-0.18
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря

Последние новости

1:42
Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве ликвидирован
1:26
«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле
1:00
Полиция оштрафовала Noize MC за мат на сцене во время баттла со Шнуровым
0:46
Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае
0:26
Звездный диетолог нашла общую причину смерти Началовой, Гундаревой и Гурченко
0:10
День Феодора Студита: Что можно и что нельзя делать 24 ноября

Сейчас читают

«Нормальный человек бы развелся»: Лена Миро о браке Брежневой и Меладзе
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 25 ноября по 1 декабря
Идеальная совместимость: у каких пар по знаку зодиака рождаются супердети

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]