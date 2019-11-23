Роза Сябитова жестко ответила китайскому журналисту на критику россиянок

Роза Сябитова жестко ответила журналисту китайского издания Sohu после его критики россиянок. Автор утверждал, что жительницы России стареют гораздо раньше китаянок. Главная сваха страны заявила, что корреспондент из Китая ничего не знает о российских женщинах.

«Он ничего не знает про Россию и тем более про российских женщин. Есть такое выражение: „в 45 баба ягодка опять“. Именно российские женщины быстро ухватили тему с косметологией», — утверждает телеведущая.

Однако знаменитость отметила — после замужества россиянки действительно перестают уделять должное внимание своей внешности. По словам телезвезды, жительницы России в браке становятся менее ухоженными, ведь свадьба уже прошла.

«Российская женщина расслабляется. Получив результат, то есть, мужа, она своей внешности уделяет не особое внимание. Говорят, что российская женщина одевается всегда красиво на работу, а придя с работы — раздевается», — цитирует сваху «Говорит Москва».

По словам Розы Сябитовой, если мужчина терпит непривлекательную супругу — значит, его это устраивает.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роза Сябитова посоветовала менять мужа, если тот долго сидит без работы.