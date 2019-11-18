Роза Сябитова посоветовала менять мужа, если тот долго сидит без работы

Телеведущая Роза Сябитова посоветовала одной из подписчиц подумать о смене супруга, потому что он долго не выходит на работу. В Instagram сваха привела письмо женщины с жалобой на безделье мужа. Глава семьи больше года не может трудоустроиться, а малооплачиваемые должности его не интересуют. По словам женщины, она просила, скандалила и призывала вторую половину подумать о детях, но ничего не помогает.

«Если ваш муж не в состоянии подумать о смене работы, может быть, следует подумать о смене мужа? Под лежачий камень вода не течет. И поскольку ваши крутые методы активизации мужа ни к чему не привели, то от виртуальных угроз и плача пора переходить к действиям», — ответила автору письма Сябитова.

Instagram @syabitova_roza

Резкий ответ вызвал бурное обсуждение в комментариях под постом. Многие дамы согласились с выводами свахи.

«Гнать в шею такого мужа»;

«Два года — достаточный срок! Надо сбрасывать балласт!»;

«А ему, должно быть, так удобно: дает себя содержать, накормлен, обласкан, одет, обут, жизнь прекрасна и удивительна! Хорошо устроился, несостоявшийся гений!»

Вторая половина пользователей посчитала, что рубить с плеча не стоит. Тем более, что речь идет об отце детей.

«Совет так себе — поменять мужа. Самый легкий и тупой»;

«А сама работать не пробовала? А он пусть ведет хозяйство и думает, как распределить заработанные тобой копейки»;

«Неоднозначная ситуация. Может, этот муж отец хороший и не пьет, не курит. Отсутствие работы — не повод разводиться. Пусть всю домашнюю работу тогда делает, уроки с детьми. Ну, а параллельно можно и работу искать», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Роза Сябитова высказалась о женитьбе бывшего мужа.