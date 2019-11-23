«Чепуха вроде Бермудского треугольника»: Джонсон о влиянии России на Brexit

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил предположения о том, что Россия в 2016 году могла повлиять на итоги референдума по выходу страны из Евросоюза с выдумками о Бермудском треугольнике. Соответствующее заявление британский политик сделал в ходе предвыборных дебатов в эфире BBC.

«Прошу прощения, но при всем уважении все это является чепухой вроде Бермудского треугольника», — ответил Джонсон на обвинения оппозиции в том, что он намеренно затягивает публикацию доклада британских спецслужб о предполагаемом влиянии РФ на результаты голосования по Brexit.

По словам премьер-министра Великобритании, нет никаких доказательств о том, что на решение 17,4 миллиона человек мог повлиять кто-то извне, пишет KP.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что парламентский комитет по разведке и безопасности подготовил 50-страничный документ о якобы влиянии российских предпринимателей к голосованию британцев на референдуме по Brexit в 2016 года, а также выборах в 2017 году.