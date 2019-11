И смешно, и страшно: Собака за рулем авто наворачивала круги у дома в США

Жители одного из дворов Южной Флориды (США) наблюдали забавную картину. Около часа задним ходом по кругу двигалась машина, за рулем которой находился пес. Очевидцы сняли произошедшее на видео и опубликовали кадры в социальной сети.

Как пишет издание Mirror, поначалу местные жители не разглядели, кто управляет транспортным средством. Некоторым показалось, что автомобиль движется вовсе без водителя. Однако когда они присмотрелись, то поняли: машину ведет собака.

Свидетели инцидента подняли панику и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Незадолго до их приезда автомобиль врезался в почтовый ящик и замедлил ход, поэтому полицейским без труда удалось его остановить.

Впоследствии был установлен хозяин питомца. Мужчина признался, что оставил транспортное средство на улице, и туда как-то проникла собака. Он взял на себя ответственность за случившееся и пообещал выплатить материальный ущерб за поломку почтового ящика.

