«Лунная походка» котенка рассмешила пользователей соцсети

В Instagram появилось видео с забавным котенком, который передвигается необычным способом. Интернет-пользователи прозвали трюк «Лунной походкой». Видео опубликовали в профиле @cats_of_instagram, которое уже успело набрать 480 тысяч просмотров и более 1,6 тысячи комментариев.

«От @ mia_kitty0901: „прогулка зомби“», — подписан пост.

Подписчики пришли в восторг от маленького танцора и стали оставлять комментарии под видео, вспоминая разные жизненные ситуации.

«Когда кто-то спрашивает, не хочу ли я поесть»;

«Вот так я и танцую»;

«Такой милый котенок»;

«Это круто!» — написали фолловеры.

Оказалось, что у котика есть своей личный Instagram, куда хозяева выкладывают забавные фото и видео питомца. На профиль уже подписались более пятисот пользователей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Минтранс занялся проблемой толстых животных-авиапассажиров после истории с котом Виктором.