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Игорь Крутой дал напутствие российским участникам «Детского Евровидения»

, 16:24 | Ниса Мурзанаева Видео 125

Музыкальный фестиваль состоится 24 ноября в Польше.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Музыкант Игорь Крутой дал напутствие российским представителям «Детского Евровидения-2019». Композитор выразил надежду на то, что Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак на международном музыкальном конкурсе выступят достойно.

«У Дербенела сейчас сложный период, мутация голоса. Ему надо собраться и хорошо выступить. Результаты конкурса не предсказуемы, я желаю им достойно представить страну», — сказал музыкант.

По словам Игоря Крутого, в «Детском Евровидении» может победить кто угодно, ведь сейчас конкурс «во многом политизирован». Продюсер отметил, что выбранная ребятами песня идеально подходит для исполнения на международном состязании.

«Как конкурсная песня Time for us — оптимальная. Я надеюсь, что ребята исполнят ее с нужной энергией», — поделился знаменитость.

Еще до главного выхода на сцену у россиян возникли некоторые сложности. 13-летний Денберел Ооржак упал в обморок на репетиции мероприятия в польском городе Гливицы. Подросток был доставлен в медучреждение. За границей его поддерживают родная бабушка и российская делегация.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский участник «Детского Евровидения» выступит, несмотря на госпитализацию.

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