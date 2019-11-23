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Неаппетитное видео: горящую ВМW ассенизатор потушил канализационными стоками

, 17:49 | Анастасия Игонина Видео 266

Ликвидацию возгорания пришлось проводить при помощи физиологических отходов, скопившихся в машине специальной службы.

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Фото, видео: ТАСС / Егор Алеев, t.me @nourlnews

Курьезный инцидент обсуждают жители Самары. Местному автовладельцу помогли потушить вспыхнувший автомобиль самым необычным образом — при помощи ассенизатора.

Свидетели инцидента записали происходящее на видео. В кадре на трассе стоит шикарная ВМW, из-под капота которой вырывается дым. Владелец авто ищет помощи у других участников дорожного движения, на выручку приходит только проезжающая мимо машина ассенизатора.

Тушить пламя, которое бушевало под капотом, пришлось тушить тем, что скопилось в цистерне спецтехники. На записи видно, что из шланга, направленного на легковой автомобиль, вырывается мощная струя характерного оттенка. К счастью, даже таким необычным образом удалось справиться с возгоранием.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как собака за рулем авто наворачивала круги у дома в США.

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