Футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе в Дубае

Полузащитник лондонского «Челси» Росс Баркли попал в скандал в ночном клубе в Дубае. Он станцевал топлес стриптиз с другим мужчиной, сообщает Daily Mail.

По информации издания, Росс с начала месяца не выступает из-за травмы. Он получил разрешение от своего клуба уйти в отпуск во время перерыва на матчи сборных. Известно, что в ночном клубе хавбек находился в нетрезвом состоянии и вел себя крайне вызывающе.

И это не первый скандальный случай с участием футболиста. В октябре Баркли, будучи также нетрезвым, устроил скандал в такси. Спортсмен отказался собирать рассыпанные чипсы, из-за чего пришлось вызывать полицию.

Росс Баркли выступает за лондонский клуб «Челси» с 2018 года. В текущем сезон он принял участие в шести матчах Английской премьер-лиги.

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