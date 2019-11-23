Жителю Иркутской области, пытавшемуся убить свою девушку в лесу, предъявили обвинение

Мужчине, едва не убившему экс-возлюбленную в Иркутской области, предъявлено обвинение. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Накануне стало известно, что житель города Железногорск-Илимский вывез свою бывшую пассию в лесополосу, где избил ее битой, а затем несколько раз воткнул в грудную клетку нож.

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Жертва Максима К. выжила только благодаря чудесной случайности — ей удалось доползти до дороги, где ее подобрала проезжавшая мимо машина и доставила в больницу. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

«В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», — рассказала 5-tv.ru старший помощник руководителя местного Следкома Карина Головачева.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что удалось запомнить жертве этой жестокой расправы. По словам девушки, бывший возлюбленный угрожал, что вслед за ней отправит на тот свет ее родных.