Занятия Александра Кокорина в тренажерном зале сняли на видео

Тренер «Зенита» Мария Бурова сняла на видео, как форвард петербургского клуба Александр Кокорин занимается в зале. Девушка разместила видео в сторис на своей странице в Instagram.

Известно, что Кокорин сможет выйти на поле в официальных матчах «Зенита» только во второй половине сезона — с января 2020 года. Поэтому пока он восстанавливает форму и занимается по специальной программе под руководством единственной женщины-тренера в клубе.

Нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин является участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира 2014 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Кокорин вышел на тренировку с основным составом «Зенита».