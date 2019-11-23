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  4. Занятия Александра Кокорина в тренажерном зале сняли на видео

Занятия Александра Кокорина в тренажерном зале сняли на видео

, 21:19 | Мия Субботина Видео 151

Нападающий «Зенита» занимается по специальной программе под руководством единственной женщины-тренера в клубе.

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Фото, видео: РИА новости / Алексей Даничев, Instagram @maria_burova1

Тренер «Зенита» Мария Бурова сняла на видео, как форвард петербургского клуба Александр Кокорин занимается в зале. Девушка разместила видео в сторис на своей странице в Instagram.

Известно, что Кокорин сможет выйти на поле в официальных матчах «Зенита» только во второй половине сезона — с января 2020 года. Поэтому пока он восстанавливает форму и занимается по специальной программе под руководством единственной женщины-тренера в клубе.

Нападающий клуба «Зенит» Александр Кокорин является участником чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а также чемпионата мира 2014 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Кокорин вышел на тренировку с основным составом «Зенита».

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