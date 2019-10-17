Видео: Кокорин вышел на тренироку с основным составом «Зенита»

Нападающий Александр Кокорин провел совместную тренировку с основным составом петербургского «Зенита». Команда готовится к домашнему матчу 13-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».

Кокорин принял участие в открытой тренировке. Несмотря на это, принять участие в предстоящем матче он не сможет. «Зениту» не удалось зарегистрировать форварда на свои матчи до 22 января 2020 года. Видео с тренировки выложил в Twitter журналист одного из спортивных изданий.

Матч «Зенит» – «Ростов» состоится 19 октября в Санкт-Петербурге. За «Ростов» играет полузащитник Павел Мамаев. Пока он задействован только в товарищеских матчах.

Кокорин и Мамаев вышли из исправительной колонии 17 сентября. Решение об условно-досрочном освобождении (УДО) спортсменов принял суд Белгородской области, где спортсмены отбывали наказание.

Футболисты оказались в колонии за участие в двух драках, произошедших утром 8 октября 2018 года в Москве. Вместе с ним были осуждены брат Кокорина Кирилл, и их приятель Александр Протосовицкий.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, суд отказал Протосовицкому в УДО, не увидев в его поведении раскаяния. Он трижды нарушал режим в течение срока отбывания наказания.