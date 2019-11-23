В диспетчерской службе рассказали о ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна

Мэр иркутского города Тулун Юрий Карих находился за рулем легкового авто во время аварии, в которой погибла его жена Лариса. Об этом 5-tv.ru рассказали в Единой диспетчерской службе. Известно, что ДТП произошло в субботу в Черемховском районе Иркутской области. Женщина находилась на пассажирском сидении, когда внезапно машина буквально влетела в припаркованный на трассе грузовик.

«На федеральной трассе у кафе Березка в Черемховском районе. Мэр за рулем был, жена на пассажирском сидении была. Больше информации нет», — рассказали в ЕДДС Тулуна.

По данным ТАСС, в результате аварии супруга градоначальника скончалась на месте, сам Юрий Карих был госпитализирован в тяжелом состоянии. Однако в ЕДДС Черемховского района сказали, что градоначальник от госпитализации отказался.

«Сам мэр жив, погибла его жена. Как мне сказали, что сам он отказался от медицинской помощи. Видимо сам он более-менее нормально себя чувствует. Потому что не травмирован он физически, душевно он, наверняка, травмирован из-за гибели жены», — сообщил 5-tv.ru сотрудник районной диспетчерской службы.

Другие обстоятельства аварии сейчас устанавливаются.