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Попал под лесовоз: подробности ДТП с участием мэра Тулуна

, 17:17 | Алиса Маркова Видео 567

В аварии погибла жена градоначальника Лариса Карих.

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Фото, видео: OK.ru

Супруга мэра города Тулун Лариса Карих погибла в ДТП, которое произошло в субботу в Черемховском районе Иркутской области. Женщина ехала вместе с мужем Юрием Карихом, когда внезапно машину занесло под лесовоз. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате аварии жена градоначальника скончалась на месте, сам Юрий Карих был госпитализирован в тяжелом состоянии. Другие обстоятельства сейчас устанавливаются.

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Видео с места ДТП, где погибла жена мэра Тулуна. Следователи начали проверку
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