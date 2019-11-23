Супруга мэра города Тулун Лариса Карих погибла в ДТП, которое произошло в субботу в Черемховском районе Иркутской области. Женщина ехала вместе с мужем Юрием Карихом, когда внезапно машину занесло под лесовоз. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате аварии жена градоначальника скончалась на месте, сам Юрий Карих был госпитализирован в тяжелом состоянии. Другие обстоятельства сейчас устанавливаются.
Попал под лесовоз: подробности ДТП с участием мэра Тулуна
23 ноя, 17:17 | Алиса Маркова Происшествия Видео 567
В аварии погибла жена градоначальника Лариса Карих.
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Фото, видео: OK.ru
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