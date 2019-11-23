Видео: На участников марша в поддержку трансгендеров напали в Киеве

На участников марша в поддержку трансгендеров напали недовольные граждане в Киеве. Столкновение произошло на Михайловской площади. Мероприятие было приурочено к Международному дню памяти жертв трансфобии. Противники акции вели себя агрессивно. В результате происшествия несколько человек были задержаны.

Поддерживающих мировое ЛГБТ-сообщество охраняла национальная полиция. Вышедшие на контракцию люди, пытались прорвать кордон правоохранителей и забрасывали участников марша сырыми яйцами. В результате агрессивного поведения произошло множество столкновений. По данным украинского издания «Факты», задержаны шесть человек.

Организаторы марша утверждают, что в 2018 году жертвами трансфобии стали 331 человек. Участники акции хотели услышать позицию власти по отношению к ЛГБТ-сообществу и выдвинуть требования, связанные с урегулированием вопросов гендерной идентичности и дискриминации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что посетителей ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании здания.