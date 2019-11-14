  1. Пятый канал
  4. Посетителей ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании здания

Посетителей ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании здания

, 19:45 | Нюра Незванова Эксклюзивное видео 45

Всех присутствующих на мероприятии попросили покинуть помещение.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Horst Galuschka; 5-tv.ru

Неизвестный сообщил о минировании отеля «Сокос», где 14 ноября проходит ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Всех присутствующих попросили покинуть здание. Сотрудники экстренных служб проверяют отель на наличие посторонних предметов.

XII международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» проходит в Петербурге с 14 по 21 ноября 2019 года. В программе 29 фильмов: хиты международных кинофестивалей, документальные ленты на острые, ранее не поднимавшиеся темы, три сборника разнообразных и разностильных короткометражек.

К слову, кинофестивали ЛГБТ «минируют» уже не в первый раз, анонимные «доброжелатели» рушили планы организаторов и в предыдущие годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Улан-Удэ в Москву.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.21
0.01 70.68
0.01
Три знака зодиака, расставшись с которыми вы очень пожалеете

Последние новости

20:12
Киану Ривз засветился в трейлере новой полнометражки о Губке Бобе
20:07
Шокирующие результаты расследования авиакатастрофы 2013 года в Казани — репортаж
19:55
Легендарная «раскладушка» Motorola Razr переродилась и будет стоить $1,5 тысячи
19:45
Посетителей ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании здания
19:41
Коллеги обвиняемого в убийстве историка Соколова оплатили ему адвоката
19:32
Disney+ удалил серию «Симпсонов» с Майклом Джексоном

Сейчас читают

Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Гороскоп на 14 ноября: Полнолуние открывает для вас новые пути к вершине
«Собрать вещи и забрать тело»: Родители убитой доцентом аспирантки рассказали о дальнейших действиях

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев