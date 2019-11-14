Посетителей ЛГБТ-кинофестиваля в Петербурге эвакуировали из-за сообщения о минировании здания

Неизвестный сообщил о минировании отеля «Сокос», где 14 ноября проходит ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Всех присутствующих попросили покинуть здание. Сотрудники экстренных служб проверяют отель на наличие посторонних предметов.

XII международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок» проходит в Петербурге с 14 по 21 ноября 2019 года. В программе 29 фильмов: хиты международных кинофестивалей, документальные ленты на острые, ранее не поднимавшиеся темы, три сборника разнообразных и разностильных короткометражек.

К слову, кинофестивали ЛГБТ «минируют» уже не в первый раз, анонимные «доброжелатели» рушили планы организаторов и в предыдущие годы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что аноним сообщил о минировании самолета, летящего из Улан-Удэ в Москву.