Полиция проверит видео со стрельбой у Московских ворот в Петербурге

Петербургская полиция займется проверкой ролика со стрельбой, появившегося в социальной сети. Видеозапись появилась на странице блогера Мансура в Instagram — по словам молодого человека, на записи именно он.

В кадре заниженная LADA Priora проезжает мимо Московских ворот. Из окна со стороны водителя высовывается рука с автоматом и делает несколько выстрелов в воздух. Вместо номерных знаков на автомобиле закреплена табличка с надписью MANSUR, а вдоль лобового стекла приклеен стикер с надписью, в переводе означающей «чеченский волк». Именно так называет себя Мансур в своих социальных сетях.

Сам блогер заявляет, что видео — это результат качественного монтажа. В социальной сети он даже поблагодарил всех, кто помог создать ролик. Однако имела ли место стрельба в действительности или запись действительно была обработана, определит полиция.

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