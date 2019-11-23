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Полиция проверит видео со стрельбой у Московских ворот в Петербурге

, 19:45 | Анастасия Игонина Видео 374

Водитель на тюнингованной LADA Priora открыл огонь из автомата.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Instagram @mansik_95

Петербургская полиция займется проверкой ролика со стрельбой, появившегося в социальной сети. Видеозапись появилась на странице блогера Мансура в Instagram — по словам молодого человека, на записи именно он.

В кадре заниженная LADA Priora проезжает мимо Московских ворот. Из окна со стороны водителя высовывается рука с автоматом и делает несколько выстрелов в воздух. Вместо номерных знаков на автомобиле закреплена табличка с надписью MANSUR, а вдоль лобового стекла приклеен стикер с надписью, в переводе означающей «чеченский волк». Именно так называет себя Мансур в своих социальных сетях.

Сам блогер заявляет, что видео — это результат качественного монтажа. В социальной сети он даже поблагодарил всех, кто помог создать ролик. Однако имела ли место стрельба в действительности или запись действительно была обработана, определит полиция.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что неизвестные в масках расстреляли криминальных авторитетов возле ресторана в центре абхазского Сухума.

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