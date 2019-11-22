Неизвестные в масках расстреляли людей возле ресторана в центре Сухума

Неизвестные расстреляли людей в центре Сухума, сообщает портал Sputnik Абхазия. Как уточнил министр внутренних дел республики Гарри Аршба, это произошло в 14:40 у ресторана «Сан-Ремо». Трое в масках подъехали на машине к набережной Махаджиров и открыли огонь по посетителям заведения.

Погибли мужчина и женщина — официантка ресторана, а также «вор в законе» Астамур Шамба. Еще три человека ранены. Их доставили в городскую клиническую больницу. Состояние пострадавших пока неизвестно.

Место происшествие оцеплено. Там работают оперативники. В городе объявили план «Перехват». Весь личный состав МВД поднят по тревоге. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел заседание Совета Безопасности.

Ранее 5-tv.ru писал, что силовики задержали подозреваемого в стрельбе из автомата в одном из жилых домов в Ленобласти.