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Театр в театре: в БДТ открылась необычная инсталляция

, 0:35 | Анастасия Игонина Эксклюзивное видео 45

Фанерный театр сможет самостоятельно принимать зрителей — для него составлена уникальная программа.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Фанерный театр появился внутри Большого драматического театра — таким образом учреждение решило завершить празднование собственного столетия. Первые показы в нем пройдут уже через несколько дней.

Арт-объект действительно может самостоятельно принимать гостей — внутри есть зрительный зал на 30 мест. Дебютирует Фанерный театр с показом американского художника Билла Виолы в видеоформате. Легендарный БДТ при этом тоже продолжит функционировать.

«То есть это не закрытый театр один ради другого. Это театры, которые сплетены друг с другом, которые друг друга дополняют», — рассказал на встрече с прессой художественный руководитель БДТ Андрей Могучий.

У театра, созданного из фанеры есть свои акустические и технические особенности. Представители его «старшего брата» — БДТ — обещают, что все запланированные в нем мероприятия будут проходить с учетом этих нюансов. Для некоторых постановок даже музыка писалась, исходя из особенностей акустики.

«Фанерный театр — необычное пространство, вдохновляющее на эксперименты. Он зазвучит благодаря музыкальной скульптуре Бориса Филановского и даст возможность увидеть произведения Билла Виолы на большом экране, что случается крайне редко», — добавляет руководитель фонда «ПРО АРТЕ» Елена Коловская.

Работать Фанерный театр продолжит почти до конца года — инсталляция закроется 29 декабря.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие сюрпризы приготовил зрителю легендарный БДТ в новом сезоне.

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