«Устали от гастролеров»: Пушков прокомментировал слова директора Ротару о травле

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление директора Софии Ротару о том, что критика в адрес певицы на фоне ее возвращения с гастролями в Россию является «каким-то заказом».

«У нас устали от гастролеров, которые приезжают делать деньги в России, а у себя дома либо клянут ее почем зря», — написал на своей странице в Twitter Пушков.

Он напомнил, что также в свое время «кляла по чем зря» Россию грузинская певица Нино Катамадзе. А Лайма Вайкуле и вовсе «выдумывала сказки, что ей запрещено ездить в Крым».

«Вот и Ротару не очень рады», — резюмировал сенатор, также подчеркнув, что при этом никакого «заказа на травлю нет».

Многие с ним согласились, добавив, что воспринимать критику в свой адрес, как травлю, является личной проблемой звезды. Обижать ее никто не собирался, а правду слушать всегда обидно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что концертный директор Ротару Сергей Лавров заявил, что певица не приехала в прошлом году на «Песню года» из-за военного положения, которое было введено на Украине тогда, а не из-за личной неприязни.