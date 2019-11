Самопартнерство: чем грозит новая западная мода на узаконенное одиночество?

Просвещенный западный мир снова подсунул нам очередной социальный статус. Общественность взбудоражили откровения голливудской звезды Эммы Уотсон, ну той самой Гермионы из Гарри Поттера. Оказывается, она живет в партнерстве с самой собой. Да, именно так. Самопартнерство! Такое внутренне узаконенное одиночество. Со всеми атрибутами затворничества.

А помните, все это безумие начиналось с половой принадлежности. Градация на мужчину и женщину — это каменный век. И сейчас по одной версии есть десятки, по другой — тысячи полов. И каждый человек может выбрать себе любой.

Теперь, когда идеологи гендерных революций с этим разобрались, они плотно взялись за институт брака. Зачем создавать семью, пусть даже и однополую или какую-другую гендерно-толерантную? Можно жениться на себе. Знаете… это какой-то социальный терроризм. У меня другого термина нет. И ведь под все научную базу подводят. Вон уже книги продают про селф-партнерство. Куда катится этот мир выяснял Андрей Захаров.

Коктейль в ожидании заказа. Он самоуверенно проверяет телефон. Стандартное начало ужина, когда она опаздывает. Но на встречу с Артуром никто не придет, ведь это свидание с самим собой.

«Селф-партнерство — это о принятии себя, о любви к себе, оно начинается с таких мелочей и потом перерастает в более глобальный смысл», — рассказывает Артур Ибатуллин.

Определения «self-partner» — «сам себе партнер» — пока не найти в словарях. Но так себя называют все больше людей по всему миру. Уставшие от клейма «одинокие», они начинают гордиться одиночеством и уже ни на кого самих себя не променяют.

«Если к 30 годам у вас нет своего дома, мужа, ребенка, невероятно безопасной и стабильной карьеры, то это невероятно беспокоит. Но я поняла, что счастлива в одиночестве и называю это самопартнерством», — говорит Эмма Уотсон.

Этим интервью британскому VOGUE Эмма Уотсон, сыгравшая самую популярную волшебницу поттерианы изобрела термин, который теперь с каждой минутой обсуждают все больше людей.

«Да, это 2019-й. Зови себя как хочешь, но чем вам слово „одинокий“ то не нравится?!» — вопрошает один из журналистов Канады.

На канадских журналистов волшебство подействовало не особо. Ведущие посмеялись над идеей ходить с собой на свидание. Но модных психологов было уже не остановить. Тем более селф-партнерство оказалось так близко по смыслу набиравшей популярности сологамии — браку с самим собой.

В японском Киото за 2,5 тысячи долларов уже можно найти турпакеты для само-свадьбы, который включает платье, букет, прическу, поездку на лимузине и памятный фотоальбом, все… за исключением, собственно, партнера. Подобный тип услуг все популярнее в США, Европе. Его активно продвигают по всем доступным каналам — соцсети, ТВ-шоу, звезды.

В телешоу Glee известном как «Лузеры» Сью Сильвестр решает выйти замуж, следуя по стопам Кэрри, героини легендарного сериала «Секс в большом городе», которая остроумно «вышла замуж за себя» чтобы на свадьбу получить новые туфли.

«Мы жаждем независимости, мастерства, цели и смысла. И именно у одиночек всего этого в изобилии!» — объясняет Сью Сильвестр.

Социальный психолог, автор книг по легализации одиночества, профессор калифорнийского университета Белла Ди Паоло опираясь на некие якобы лучшие научные исследования уже уверяет, что люди, вступившие в брак, не становятся счастливей или более здоровыми психологически.

«Одинокие люди, согласно исследованию, более образованы, социализированы, у них более здоровые пищевые привычки», — утверждает американский телеведущий.

А в эфире этого американского канала ведущие обсуждают недавнее исследование социолога Элиакима Кислева, якобы проведенного в 30 странах. Если верить ученому, то у одиночек всего больше — и самостоятельности, и самореализации, и удовлетворения на работе. Хотя, согласно опросу самих журналистов, мнения людей оказались прямо противоположными.

«Живого человека живые отношения не заменит ничто, потому что даже ссориться с живым человеком интересно», — уверяет психолог, тренер личной эффективности Ганна Скобенко.

Прогресс тоже делает свое дело. Когда мужчина и женщина благодаря интернету могут зарабатывать и покупать все, не выходя из дома, необходимость друг в друге снижается. Но все же семья — это не только взаимовыгодное существование, но любовь, дружба и, в конце концов, дети. Поэтому новомодная «самостоятельность» в дальней перспективе чревата банальным вырождением.

«Муж в семье нужен не только для того, чтобы зарабатывать на детское питание и холодильник, но и, чтобы показать правильно поло-ролевые отношения. Именно отсутствие вот этих правильных моделей приводит к воспитанию поколения, которое потерялось. Оно не понимает, зачем нужна семья», — считает психолог Лилия Габдуллина.

Среди психологов немало тех, кто считает селф-партнерство фланговой атакой против привычных устоев, против семьи. В той же России: раз не получается пропагандировать ЛГБТ или чайлдфри, то почему бы не посеять здесь зерна такой соблазнительной самодостаточности? Тем более почва для этого есть, и выгодоприобретатели.

«Когда он один — это отдельная квартира, отдельная машина, отдельная стиральная машина, отдельный чайник. И маркетологам это удобно, если будут селф-партнеры, то представляете, как сильно вырастут продажи!» — считает психолог, сексолог Анетта Орлова.

Другими словами, социофобами и эгоцентристами проще управлять. Шутка ли, но издания, принадлежащие корпорациям, подхватили тренд. The Independent просит не издеваться над Уотсон. The Guardian заявляет, что девушка полностью права, а The Sun рассказала истории первых последователей самодостаточной актрисы — 59-летней дизайнера, 26-летней секретарши, 40-летней тренерши и 33-летнего медика. Эти индивидуалисты нацелены скорее на карьеру нежели семью, тем более, когда два этих понятия вдруг стали якобы несовместимы.

«От того, что нет семьи, я занимаюсь 24 часа в сутки», — рассказывает певица Светлана Кутузова.

Солистка группы «Симпатика» Светлана Кутузова признается, что на себе почувствовала, как после развода три года назад ее дела пошли в гору. Получила дополнительное образование и теперь сама себе дизайнер и концертный директор, композитор и поэт, сценарист и промоутер. Почти каждый день расписан съемками или выступлениями — не хуже восходящих звезд русского рэпа.

За свои 24 года репер Дмитрий Гусаков из Петербурга он же Goody успел поучаствовать в нескольких сезонах различных тв-шоу по созданию семьи, но так и не встретил свою судьбу.

«Я думаю, что стоит избавиться от этих отношений и двигаться к своей цели. Дабы потом, в будущем, не обвинять своего партнера, что у тебя что-то не получилось из-за нее», — размышляет музыкант Дмитрий Goody Гусаков.

Богатые и знаменитые они собирают тысячи зрителей на концертах, миллионы подписчиков в соцсетях и формируют для своих обожателей столь манящий образ жизни. В США, к примеру, одинокие уже составляют почти половину населения. Многие наши звезды еще сопротивляются.

«Я достиг хорошего уровня известности в стране как рок-музыкант. У меня прекрасная жена. Прекрасная дочь. Я счастливый человек», — говорит лидер группы «Пилот» Илья Кнабенгоф.

Вторят психологи, мол, наевшись селф-партнерства, люди рано или поздно все равно потянутся друг к другу. Если, конечно, у следующего поколение именно одиночество не станет единственно правильной нормой.

