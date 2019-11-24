Гогена хотят забыть из-за секса с несовершеннолетними. Кого еще можно обвинить в педофилии?

В передовых СМИ западных стран началась новая дискуссия вокруг искусства — на сей раз по поводу Поля Гогена. Художника предлагают забыть и забанить по причине его аморальности. Скажем честно, великий французский живописец был сволочью, даже по меркам своего XIX века. Людей он ни во что не ставил, предавал друзей и подруг, жил строго для себя и закончил жизнь тоже неприятно — умер от пачки отвратительных болезней в далекой Полинезии.

Однако сейчас передовые СМИ — скажем, The New York Times, задаются вопросом, не пора ли отменить Гогена как художника? То есть выкинуть из учебных курсов по истории искусств, перестать устраивать выставки и все такое. Причина: Гоген, во-первых, имел секс с несовершеннолетними полинезийками, а во-вторых — называл жителей островов, на которых жил, «дикарями».

Все это, конечно, было так. Но это было, черт возьми, больше ста лет назад. Тогда вся планета, да в общем всю свою историю, была по нынешним представлениям глубоко аморальной. Поголовно.

Александр Сергеевич Пушкин, наше все, впервые сватался к Наталье Николаевне Гончаровой, когда той было 16. Вильям Шекспир воспел сексуальные отношения 16-летнего Ромео с 13-летней Джульеттой. В еврейских гетто средневековой Европы девочек спокойно выдавали замуж с 12 лет. Магомет, основатель ислама, женился вообще на семилетней девочке Аише.

Все было так по банальной причине: человеческая жизнь тогда была очень коротка. Я в свои 41, по статистике, уже скорее был бы мертв. И жизнь эта могла быть в любой момент уничтожена войной или эпидемией. Поэтому люди становились взрослыми куда раньше, чем сейчас. И это означало не только право на секс, но еще и необходимость работать и полную уголовную ответственность.

В том же XIX веке в Англии 13-летним мужчинам уже наливали в пабах, потому что они уже впахивали, как и их столь же юные невесты. И конечно европейцы ни во что не ставили негров, индейцев или азиатов.

Если банить из истории за это, то банить придется вообще всех по самые 1960-е. Всех западных политиков, полководцев, поэтов, живописцев, кого угодно. Даже Александра Дюма, он хоть и был на четверть негр, но над неграми смеялся. А уж расистская свинья Уинстон Черчилль вообще по своим убеждениям где-то в одном ряду с идеологами Рейха. Ну, если по-честному.

Так вот. Нет бы радоваться тому, что сейчас мы живем дольше, лучше и гуманней. Передовые деятели вместо этого зачем-то желают стереть всех представителей человечества, которые не соответствует современным представлениям о морали. Что ж. Если у них все получится, то свою собственную историю и культуру им потом придется изучать, скажем, у нас в России. Мы-то на собственном опыте знаем, что прошлое нельзя ни судить, ни казнить. А место для забаненных на Западе великих людей в наших музеях найдется.

Виктор Мараховский журналист, главный редактор общественно-политического интернет-издания.