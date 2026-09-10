Настю Каменских внесли в базу «Миротворца» за высказывания о русском языке

Поп-певица Анастасия Каменских, известная по выступлениям в дуэте с рэпером Потапом (настоящее имя — Алексей Потапенко), оказалась в базе украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Об этом сообщили в ТАСС после изучения данных сайта.

Администрация портала внесла исполнительницу в список неугодных из-за участия в «информационно-пропагандистской деятельности», которая якобы дестабилизирует общественную ситуацию на Украине. Авторы также назвали Каменских «провокатором».

В конце августа Анастасия на своей странице в социальной сети осудила политику киевского режима в отношении русского языка и тех, кто на нем общается. Она заявила, что отказывается «играть в ура-патриотизм» и назвала несправедливым преследование людей за язык.

Исполнительница также подчеркнула, что говорит на русском с детства и каждый имеет право выбирать язык общения. Кроме того, она приравняла притеснение по языковому признаку к дискриминации по цвету кожи.

Позже в одном из интервью певица рассказала, что после перехода на украинский язык у нее «вылезла киста» и пропал голос. Психолог порекомендовал Анастасии снова использовать русский, поскольку «ее тело не воспринимает украинский.

Ранее 5-tv.ru писал о внесении в базу «Миротворца» певца и поэта Павла Мрежука. Его обвинили в разжигании межнациональной розни и покушении на суверенитет Украины.

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