Настю Каменских внесли в базу «Миротворца» за высказывания о русском языке

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 24 0

Ее назвали «провокатором» и обвинили в пропагандистской деятельности.

За что Настю Каменских внесли в базу Миротворца

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поп-певица Анастасия Каменских, известная по выступлениям в дуэте с рэпером Потапом (настоящее имя — Алексей Потапенко), оказалась в базе украинского экстремистского ресурса «Миротворец». Об этом сообщили в ТАСС после изучения данных сайта.

Администрация портала внесла исполнительницу в список неугодных из-за участия в «информационно-пропагандистской деятельности», которая якобы дестабилизирует общественную ситуацию на Украине. Авторы также назвали Каменских «провокатором».

В конце августа Анастасия на своей странице в социальной сети осудила политику киевского режима в отношении русского языка и тех, кто на нем общается. Она заявила, что отказывается «играть в ура-патриотизм» и назвала несправедливым преследование людей за язык.

Исполнительница также подчеркнула, что говорит на русском с детства и каждый имеет право выбирать язык общения. Кроме того, она приравняла притеснение по языковому признаку к дискриминации по цвету кожи.

Позже в одном из интервью певица рассказала, что после перехода на украинский язык у нее «вылезла киста» и пропал голос. Психолог порекомендовал Анастасии снова использовать русский, поскольку «ее тело не воспринимает украинский.

Ранее 5-tv.ru писал о внесении в базу «Миротворца» певца и поэта Павла Мрежука. Его обвинили в разжигании межнациональной розни и покушении на суверенитет Украины.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
85.46
-1.01 99.25
-1.25
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:25
Фаст-фэшн: молодое поколение переходит на «одноразовую» одежду
2:08
Вспышка нового вируса в Китае: среди очагов оказался Ухань
1:50
Подстерегает в офисе: туберкулез перестал быть болезнью маргиналов
1:17
Настю Каменских внесли в базу «Миротворца» за высказывания о русском языке
0:51
В Сочи в результате атаке безэкипажных катеров ВСУ пострадали восемь человек
0:48
Трамп сообщил об уничтожении девяти иранских кораблей

Сейчас читают

Газ не поверил в Китай: надежды Европы испаряются — уже почти $ 1000
Как снизить расход топлива у автомобиля
Будет жить в будке: Бьянка высказалась о месте мужчины в ее доме
Исповедь Волочковой — о предательстве родных, деньгах, выборе между Сулейманом и Мальдивами

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
🪐Гороскоп на сентябрь 2026 года для знаков зодиака — видео