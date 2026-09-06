«Очень дорого и ценно»: Шуфутинский о присвоении ему звания народного артиста РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 10 0

Певец поблагодарил Владимира Путина за доверие, а слушателей — за любовь к музыке.

Что сказал Шуфутинский о присвоении звания народного артиста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Улемская

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Народный артист РФ Шуфутинский: мое творчество оценили на самом высоком уровне

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал указ президента России Владимира Путина о присвоении ему звания народного артиста РФ в беседе с РИА Новости. В своем обращении певец назвал это событие «важнейшим» в жизни и поблагодарил главу государства за доверие, а слушателей — за многолетнюю любовь к отечественной музыке.

«Для меня очень дорого и ценно, что мое скромное творчество оценили на самом высоком уровне», — заявил Шуфутинский.

Артист также отметил, что указ был опубликован в День города Москвы, где он родился. Он поздравил столицу с 879-летием и пожелал жителям здоровья и процветания.

«Вчера и позавчера в сердце страны, в Государственном Кремлевском дворце, с успехом прошли мои сольные концерты, а сегодня я узнал, что этот день в сентябре теперь будет ознаменован для меня таким важнейшим событием в жизни!» — добавил певец.

Артист также выразил гордость доверием со стороны страны и народа, подчеркнув важность сохранения традиций русской песни.

Михаил Шуфутинский — советский и российский эстрадный певец, композитор и шансонье. Он родился 13 апреля 1948 года в Москве, окончил музыкальное училище имени Ипполитова-Иванова по специальности дирижера и хормейстера. В 1970-х руководил легендарным ВИА «Лейся, песня». В 1981 году эмигрировал в США, где выступал в жанре русской эмигрантской песни, а в 2003-м окончательно вернулся в Россию.

За годы карьеры артист выпустил около 30 сольных альбомов, неоднократно становился лауреатом премии «Шансон года», а в 2013 году получил звание заслуженного артиста РФ. В 2025-м артист официально оформил российское гражданство.

Ранее в интервью 5-tv.ru Михаил Шуфутинский назвал свой хит «Третье сентября» счастливым моментом жизни и признался, что не хотел бы, чтобы зрители его забыли. Песня вышла более 30 лет назад, но настоящая слава в виде интернет-мемов пришла к композиции спустя почти два десятилетия. Каждый год 3 сентября поклонники вспоминают строки о дне прощания, а Шуфутинский поддерживает традицию концертами.

В 2026 году он выступил в Кремле с программой «Я календарь переверну», дополнительный концерт «Я календарь перевернул» прошел на следующий день.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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