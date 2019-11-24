Скоро Новый год: На Ямале стадо оленей на двадцать минут перекрыло дорогу

Стадо северных оленей на 20 минут перекрыло дорогу на Ямале. «Живая» пробка, состоящая из символов Нового года, образовалась на строящейся автотрассе Салехард — Надым, сообщает URA.RU.

Один из водителей, ставший заложником ситуации, был вынужден покорно ждать пока три тысячи голов перейдут через дорогу и снимать происходящее на видео. Известно, что священных для местных жителей животных погонщики перегоняли на новое пастбище.

Ямал (конец мира — в переводе с языка коренного населения — Прим.ред.) называют «оленьим краем». В этих местах веками живут и трудятся оленеводы, из поколения в поколение сохраняющие древние традиции.

Основу коренного аборигенного населения Ямала составляют ненцы, жизнь которых напрямую зависит от оленей. Для тундровиков олень является объектом поклонения, пищей, одеждой, транспортом и основным источником дохода.

На Ямале находятся самые большие в России стада оленей, которые мигрируют вместе с ненцами по полярной тундре на расстояния в тысячи километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что студентки Шотландии обнажились ради спасения животных.